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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أستاذ جراحة الأوعية: كورونا يؤثر على شكل كرات الدم الحمراء (فيديو)

الجمعة 08/مايو/2020 - 03:56 م
كرات الدم الحمراء
كرات الدم الحمراء
ياسمين عباس
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قال الدكتور ماجد الديب، أستاذ جراحة الأوعية الدموية ورئيس جامعة عين شمس الأسبق، إن بعض الدول مثل إيطاليا قامت بتشريح جثامين المتوفين بفيروس كورونا، وتبين أن بعضهم أصيب بجلطات رئوية.

وأشار ماجد الديب، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، إلى أن حدوث اختلال في كرات الدم الحمراء هو تفسير لتكون هذه الجلطات، حيث ثبت أن فيروس كورونا يؤثر على شكل كرات الدم الحمراء.

وأضاف أستاذ جراحة الأوعية الدموية ورئيس جامعة عين شمس، أن فيروس كورونا عندما يصيب رئة شخص يحدث نقص في الأكسجين، وتحور في كرات الدم الحمراء، وتجلطات في الشرايين الرئوية، مما يؤدي إلى تدمير أنسجة الرئة.

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