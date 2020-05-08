نجار بالمنيا يحاول الانتحار بقرص غلة بسبب خلافات أسرية

قام نجار مسلح بمدينة ملوي، جنوب محافظة المنيا، بمحاولة الانتحار عن طريق تناول قرص الغلة السام، بسبب خلافات أسرية، وتم نقله لمستشفى ملوي العام.كان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، قد تلقي بلاغًا من الدكتور إسحق إبراهيم فارس، مدير مستشفى ملوي العام، بوصول زكريا رمسيس رزق الله، 30 سنة، نجار مسلح، ومقيم بشارع الشيخ ناصر، وتبدو عليه أعراض التسمم من قئ شديد وارتفاع شديد في درجة الحرارة، وإسهال وتم تحويله لمركز السموم بالمنيا العام.وعلي الفور انتقلت أجهزة البحث الجنائي، حيث تبين من التحريات، أن النجار المسلح أقدم على الانتحار في محاولة للتخلص من حياته، بسبب خلافات أسرية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.