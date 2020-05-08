الليلة.. فيفى عبده تتحدى أحمد السقا على mbc مصر

تتحدى الفنانة فيفي عبده الفنان أحمد السقا، خلال حلقة اليوم الجمعة، من برنامج المسابقات "اغلب السقا"، التي تُعرض على "MBC مصر" في تمام السابعة مساءً، وتُعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل.برنامج "أغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالع المالية التي ربحها إلى إحدى الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه الإعلامية رزان مغربي.يُعرض برنامج "أغلب السقا" على "MBC مصر" يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويعاد الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.