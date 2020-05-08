«الحضرى».. ضيف «خلى بالك من فيفى».. الليلة

يحل الكابتن عصام الحضرى، الليلة، ضيفًا على برنامج "خلي بالك من فيفي" الذى يعرض على "MBC مصر" في الحادية عشرة والنصف مساءً، ويعاد الساعةً الثالثة والنصف بعد منتصف الليل."خلي بالك من فيفي" برنامج كاميرا خفية غير تقليدي، يعتمد على استضافة أحد النجوم فى منزل فيفي عبدة، ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد، ويستضيف عبر حلقاته نُخبة من أبرز نجوم الفن والإعلام.يستضيف البرنامج عبر حلقاته أحمد رزق، سمية الخشاب، زينة، حسن الرداد، ماجد المصري، أحمد بدير، رجاء الجداوي، ريهام عبدالغفور، سلوي خطاب، روجينا، ويزو، وآخرين.