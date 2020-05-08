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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«عزل قها»: الفريق الطبى يقدم خدمة جيدة لمرضى كورونا (فيديو)

الجمعة 08/مايو/2020 - 03:17 م
مستشفى عزل قها
مستشفى عزل قها
ياسمين عباس
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قال أحمد حسونة، المدير الإداري لمستشفى عزل قها، إن الفريق الطبي بالمستشفى يتكون من 95 فردًا ما بين أطباء، وصيادلة، وفنيى معمل وأشعة، وتمريض، مؤكدا أنهم يقدمون خدمة جيدة لمرضى الكورونا.

ونوه أحمد حسونة، خلال مداخلة عبر "سكايب" ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، بأن السعة السريرية للمستشفى تصل إلى 108 أسرة، ومزودة بنحو 42 جهاز تنفس صناعي، موضحًا أنهم استقبلوا 395 حالة، وتم شفاء 142 حالة، وتوجد بالمستشفى حاليًا 87 حالة.

وأضاف المدير الإداري لمستشفى عزل قها، أن المستشفى به أطباء من كل التخصصات الطبية، لافتًا إلى أن مطبخ المستشفى مجهز بأحدث الأجهزة، ويقدم نحو 230 وجبة غذائية طازجة يوميًا لمرضي كورونا، متابعا أنه تواجد بالمستشفى منذ 33 يومًا، وهناك آخرون موجودون بالمستشفى منذ 45 يومًا.

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