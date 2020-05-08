أسعار مواد البناء اليوم الجمعة.. الحديد بـ9800 جنيه للطن

شهدت أسعار مواد البناء وأسعار الحديد اليوم الجمعة 8-5-2020، منتصف شهر رمضان المبارك، تباينا في حجم الطلب عليها، بعد زيادة في الكميات المعروضة في الأسواق، بسبب تفشي فيروس كورونا، وتوقف عدد من المشروعات العقارية حفاظا على العمالة ومنع التجمعات، وعلى رأسها أسعار الحديد والأسمنت والسيراميك والرخام والطوب والرمل والزلط، حسبما أكدت شعبة مواد البناء بالغرف التجارية.أسعار مواد البناء اليومأسعار السيراميك اليومأسعار الحديد والأسمنت اليومأسعار الطوب والرمل اليومأسعار الرخام والجرانيت اليومشهدت أسعار الحديد اليوم الجمعه 8 مايو 2020، استقرارا في السوق المحلي، بعد تراجع نحو 500 جنيه شهر أبريل الماضي وتراوح سعر تسليم المصنع بين 9100 حتى 9500 بحسب الأصناف المختلفة، في حين يبدأ السعر للمستهلك بين 9400 حتى 9800 جنيه للطن حسب المنطقة ومصاريف النقل.أسعار الحديد اليوموتشهد أسواق الحديد في مصر حاليا نوعا من الركود بسبب انتشار فيروس كورونا، مما أدى إلى زيادة المعروض في الأسواق، إضافة إلى تراجع سعر الدولار وانخفاض أسعار البلبت عالميا، إضافة إلى زيادة الإنتاج المصرى وزيادة التنافسية بين المصانع، مما ساهم في خفض سعر الحديد اليوم.أسعار مواد البناء - أسعار الأسمنت اليوموشهدت أسعار الأسمنت اليوم الجمعه 8 مايو 2020، منتصف شهر رمضان استقرار في السوق المحلي بسبب زيادة كمية المعروض وتراجع الطلب، حيث تراوح سعر الطن داخل المصنع بين 600 - 700 جنيها في حين أن سعر الطن للمستهلك تراوح بين 700 - 800 جنيها للطن بحسب المنطقة والنوع.كما شهدت أسواق الأسمنت أيضا نوعا من الركود الذي ضرب الأسواق بسبب فيروس كورونا ما أدى إلى زيادة الكميات المعروض وتوقف في حركة البيع والشراء بنسبة تصل إلى 50% بعد توقف جزء من المشروعات العقارية الكبيرة بسبب الأوضاع الصعبة التي تمر على البلاد.ركود في أسعار الرخام والسراميكشهدت أسعار الرخام والسراميك استقرارا ملحوظا في السوق المحلي بعد تراجع الطلب عليه بسبب الأوضاع الحالية وركود في حركة البيع والشراء خلال اليوم الجمعه 8 مايو 2020، حيث تراوح سعر المتر الطولي بين 50 -65 جنيهًا بحسب النوع كما تراوح سعر متر الرخام الجلالة سادة فاتح بين 120 و150 جنيهات، سعر رخام الجلالة فص بين 150 و180 جنيهًا للمتر.في حين يتراوح سعر متر السيراميك فرز أول من 49 إلى 60 جنيهًا، أما أسعار فرز ثانٍ بداية من 40 إلى 50 جنيهًا، وسجل سعر متر السيراميك فرز ثالث بداية من 35 إلى 40 جنيهًا، كما يبلغ سعر أرضيات الباركيه للمتر فرز أول بين 50 و60 جنيهًا، وسعر متر الأرضيات العادي فرز أول يتراوح بين 45 و60 جنيهًا.أما أسعار متر الأرضيات ليزر فرز أول فتبدأ من 50 إلى 70 جنيهًا، وسعر متر حوائط المطبخ ليزر فرز أول يبدأ من 50: 80 جنيهًا، وسعر متر حوائط المطبخ عادى فرز أول يبدأ من 45 إلى 60 جنيهًا، وسعر متر حوائط الحمام ليزر فرز أول يبدأ من 50 إلى 80 جنيهًا.تراجع أسعار الرمل والزلط الجمعهشهدت أسعار الرمل والزلط تراجعا ملحوظا في السوق المحلي بسبب زيادة المعروض وقلة الطلب بعد تفشي فيروس كورونا عالميا وتراجع أسعار الوقود، حيث تراوح أسعار الرمل في الأسواق كالتالي: عربية رمل صغيرة تحوى حوالى 2 م رمل السعر 155 جنيها، وجرار رمل مقطورة يحوى حوالى 4 م رمل السعر 340 جنيها، وسيارة كبيرة بمقطورة تحوي حوالي 10 م رمل السعر 750 جنيها، وسيارة كبيرة 2 مقطورة تحوى 20 م رمل السعر 1450 جنيها، وسجل سعر متر الزلط الفينو الناعم حوالي 170 جنيهًا، سعر متر الزلط الكبير في مصر 100 جنيه.تراجع أسعار الطوب اليوموتراجع أسعار الطوب اليوم الجمعه 8 مايو 2020 في السوق المحلي بسبب انخفاض حجم الطلب عليه بسبب توقف جزء من المشروعات العقارية وتخفيض العمالة في قطاع العقارات، حيث سجل الطوب "الأسمنتي المفرغ" مقاس 40×20×20 سنتيمترًا نحو 550 جنيها للألف طوبة، والرملي الخفيف 60×20×20 سنتيمترًا نحو 510 جنيهات للألف طوبة، كما سجل سعر الطوب الأسمنتي المُصمت 25×12.5×6 سنتيمترًا نحو 450 جنيهًا للألف طوبة، كما سجل سعر الطوب الطفلي 25×12×6.5 سنتيمتر نحو 450 جنيهًا للألف طوبة وبلغ سعر الطوب الطفلي المثقب 25×12×13 سنتيمترًا نحو 850 جنيهًا، والرملي الوردي 25×12×6 سنتيمترًا 760 جنيهًا.