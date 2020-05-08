«علمونا فى الجيش» أحدث أغنيات هانى شاكر الوطنية

يستعد المطرب هاني شاكر نقيب الموسيقين لطرح أغنية وطنية جديدة خلال الأيام المقبلة تحمل اسم "علمونا في الجيش" والذي انتهى من تسجيلها مؤخرًا.ويتعاون هاني شاكر في أغنية "علمونا فى الجيش" مع كل من الشاعر الغنائي محمود عادل كلازا والملحن بلال محمد، والموزع الموسيقي ياسر ماجد.وكان المطرب هاني شاكر قد طرح مؤخرا عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" أغنية بعنوان "جيش مصر الأبيض" تدعيما لأطباء مصر في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة، والملحن خالد جنيدي، والموزع الموسيقي ياسر ماجد.