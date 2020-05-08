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الجمعة 08 مايو 2020 الموافق 15 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الأسماك فى الأسواق اليوم الجمعة

الجمعة 08/مايو/2020 - 03:08 م
الأسماك
الأسماك
دعاء أبو العزم
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شهدت أسعار الأسماك، اليوم الجمعة، حالة من الاستقرار في الأسواق تزامنًا مع حلول منتصف شهر رمضان المبارك.

وتقدم "الدستور" نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الأسماك بأنواعها تسهيلًا على المواطنين وضبط حركة الأسواق.

وقال أحمد جعفر، عضو شعبة الأسماك بالغرف التجارية، إن هناك حالة من الاستقرار فى الأسواق تزامنًا مع حلول منتصف شهر رمضان المبارك.

وأضاف جعفر، في تصريحات لـ"الدستور"، أن هناك تراجعًا في القوي الشرائية هذا العام علي الأسماك بسبب غلق المطاعم، وفقًا لإجراءات الحظر وتداعيات فيروس كورونا المستجد في العالم.

وأوضح عضو شعبة الأسماك، أن المواطنين يفضلون اللحوم والدواجن في رمضان بدلًا من الأسماك.

وجاءت أسعار الأسماك كالتالي

سجل سعر كيلو القشر بياض عند 60-70 جنيهًا.

واستقر سعر البياض الأملس بين 60 -70 جنيهًا.

وسجل سعر البياض الأملس "خليجى " بين 25 – 35 جنيهًا.

وسجل سعر سمك القراميط والشيلان بين 10 – 20 جنيهًا.

استقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50- 200 جنيه.

وسجل سعر المكرونة السويسى 70-76 جنيهًا، والمكرونة الخليجى بين 25– 35 جنيهًا.

وسجل سعر المكرونة المجمدة بين 15 – 25 جنيهًا.

وسجل سعر موسى بين 60-70 جنيهًا للكيلو، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 110- 160 جنيهًا.

واستقر سعر سمك القرش بين 25 – 35 جنيهًا.

وسجل سعر سمك الحدادى 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 130 جنيهًا.

وسجل سعر سمك المرجان بين 25 – 35 جنيهًا، وسعر المرجان المجمد 15 – 25 جنيهًا.


وسجل سعر الدنيس 100 جنيه للكيلو، واستقر سعر البورى بين 35- 45 جنيهًا.

وسجلت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 85-470 جنيهًا.

وسجل سعر القاروص 70 – 90 جنيهًا.

واستقر سعر السردين 40-50 جنيهًا، وسجل سعر الباغة 10 جنيهات، والموزة بين 40-60 جنيهًا.

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