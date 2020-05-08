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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملة لإزالة الإشغالات بمدينة النور فى السويس (صور)

الجمعة 08/مايو/2020 - 03:06 م
إزالة الإشغالات
إزالة الإشغالات
بورسعيد:شيماء رشاد
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شنت رئاسة حى عتاقة بمحافظة السويس، برئاسة المحاسب وليد شوقى، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على أراضى الدولة، اليوم الجمعة، فى عدد من المناطق داخل نطاق الحى.

قامت الحملة بتنفيذ 13 حالة إشغالات وتعديات بمدينة النور واليسر والتوفيقية، بالإضافة إلى إزالة الباعة الجائلين بعدد من المناطق داخل نطاق الحى.

وقال المحاسب وليد شوقى - في بيان اليوم - إن الحى مستمر فى إزالة الإشغالات والتعديات على أراضى الدولة الموجودة داخل نطاق الحى وخصوصًا الأشخاص الذين استغلوا ظروف انتشار وباء كورونا، موضحًا أن هناك تنسيقًا مع شرطة المرافق والجهات المعينة من خلال إدارة المتابعة والمرافق بالحى.

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