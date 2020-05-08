وفاة أول طبيب مصري بكورونا في الكويت

توفي أول طبيب مصري في الكويت، اليوم الجمعة، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).ونعى وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح - في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"- الطبيب المصري قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أعزي نفسي وكل الزملاء بوفاة الأخ الدكتور طارق حسين مخيمر، من أطباء الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى زين متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا المستجد، رحمه الله وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".