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الجمعة 08 مايو 2020 الموافق 15 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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5 تبديلات.. إسبانيا تقر تعديلات جديدة في كرة القدم بسبب كورونا
الجمعة 08/مايو/2020 - 02:59 م
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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، إقرار تعديلات جديدة على قانون المباريات في البلاد، في ظل تفشي فيروس كورونا.
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