خبير: أردوغان يحاول إخفاء فشله فى إدارة الأزمات (فيديو)

قال كادر يبر، أستاذ العلاقات الدولية، إن أردوغان لم يفشل في مكافحة فيروس كورونا فقط، بل فشل اقتصاديًا وسياسيًا، لافتًا إلى أنه مستمر في قمع المعارضين له، وغلق القنوات المعارضة لسياسته.وأضاف كادر بير، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الصحافة التركية الآن تعمل لمصلحة أردوغان، بالإضافة إلى رؤساء البلديات الذين تم عزلهم منذ تولي أردوغان السلطة.وأوضح أن تركيا تواجه حكمًا عسكريًا ديكتاتوريًا يرتكب جرائم ضد معارضيه لصالح حزب العدالة والتنمية، منوهًا بأنه خلال سنة فقدت الليرة التركية ضعف قيمتها، ولذلك فهو يحاول أن يغطي على فشله في إدارة الأزمات.