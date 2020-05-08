عيار 21 يسجل 751 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم فى منتصف التعاملات

شهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، ارتفاعا في الأسعار بقيمة ٨ جنيهات تأثرا بالبورصات العالمية بسبب الأحداث التي يمر بها العالم.وتقدم الدستور نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية.وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن أسعار الذهب شهدت ارتفاعا بقيمة ٨ جنيهات في منتصف التعاملات.وأوضح نجيب، في تصريحات لـ"الدستور" أن هناك حالة من الارتباك في أسواق الذهب بسبب تداعيات أزمة كورونا وحدوث حالة من عدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي.وأشار رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية إلى أن هناك إقبالا كبيرا على الذهب من قبل المستثمرين باعتباره ملاذا آمنا.وأوضح أن عيار 18 سجل نحو 643 جنيها، وسجل عيار 21 نحو 751 جنيها، فيما سجل عيار 24 نحو 858 جنيها.وأشار رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، إلى أن أسعار الجنيه الذهب سجلت 6008 جنيهات، وسجل السعر العالمي للأوقية نحو 1720 دولارا.