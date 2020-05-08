حنان مطاوع: الفنانون المشاركون بدراما رمضان «أبطال»

أعربت الفنانة حنان مطاوع، عن إعجابها الشديد بمسلسلات رمضان هذا العام، مشيرة إلى أنه موسم قوي ويشهد منافسة شرسة، متمنية التوفيق للجميع.وأضافت "حنان" لـ"الدستور" أنها تعتبر الفنانين الذين استمروا في التصوير والمشاركة في موسم رمضان لهذا العام تحديدًا "أبطال"، وذلك لإصرارهم على إنهاء أعمالهم الدرامية تحت ظروف صعبة وضغط كبير، ومع ذلك حققوا نجاحات كبيرة فلكل مسلسل شكل مختلف وصدى كبير بين الجمهور.وأشارت حنان مطاوع إلى أنها تتابع خلال شهر رمضان مسلسل "الاختيار"، وأشادت به وبكل الفنانين المشاركين، خاصة وأنه أبرز بطولات الجيش المصري ورجال القوات المسلحة الذي يضحون بأنفسهم من أجل حمايتنا، ومسلسل "بـ100 وش"، لافتة إلى أن كل أبطال هذا المسلسل قدموا أدوارا جديدة ومختلفة وبذلوا مجهودا يحترم، مؤكدة أن نيللي كريم غيرت من جلدها ونجحت في تجسيد شخصية كوميدية ولطيفة ومحبوبة، بالإضافة إلى الفنان شريف الدسوقي الذي أثار ضجة بدور "سباعي".وعن أعمالها الفنية المقبلة، قالت حنان إنها لا تعلم أي موعد محدد لاستئناف تصوير الأعمال الفنية المشاركة بها، والتي تأجل تصويرها، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى أن تشارك رمضان الجاري بمسلسل "القاهرة كابول" مع الفنان طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب ولكن "رب ضارة نافعة".