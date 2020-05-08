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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة» تواصل صرف الأسمدة على الكروت الذكية فى 6 محافظات

الجمعة 08/مايو/2020 - 02:55 م
الأسمدة
الأسمدة
عبدالناصرمحمد
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قال الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة، إن كارت الفلاح الذكي سيتولى توزيع الأسمدة خلال الفترة المقبلة في ٦ محافظات، هي بورسعيد والغربية وأسيوط وسوهاج والبحيرة والشرقية.

وأضاف أن محافظتي البحيرة والشرقية استلمت الكروت الذكية في ١٥ مارس الماضي، بينما استلمت محافظتي أسيوط وسوهاج الكروت الذكية في ١٩ يناير الماضي، كما استلمت محافظتي بورسعيد الكروت الذكية في ٣ نوفمبر الماضي.

كانت وزارة الزراعية أكدت أن الجمعيات الزراعية تواصل صرف الأسمدة لجميع المحاصيل الصيفية بالأسعار المدعمة “شيكارة” اليوريا 164.5 جنيه، والنترات 159.5 جنيه، ويتم الصرف بالمعاينة والحصر على الطبيعة من قبل اللجان المشكلة على رأس الحقل لمن يزرع الأرض فعليا.

فيما تواصل اللجنة التنسيقة للأسمدة، اجتماعاتها مع الشركات المنتجة للأسمدة لتوفير جميع المقررات المتفق عليها، ومتابعة قواعد وصرف المقررات السمادية، وإلزام الشركات بتوريد حصتها كاملة لوزارة الزراعة.

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