حبس عاطل لترويج وتصنيع مخدر «الفودو» بمدينة نصر

أمرت نيابة أول مدينة نصر بحبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بتصنيع والاتجار في مخدر الفودو، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، كما أمرت بإرسال المضبوطات الي المعمل الكيميائي لتحليلها وفحصها وإعداد تقرير مفصل بها.وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارًا من إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة القاهرة يفيد بضبط مسجل خطر، لتخصصه فى الاتجار بمخدر الفودو ومحاولته تصنيع ذات المخدر وترويجه على نطاق واسع، متخذًا من منطقة سكنه بعزبة الهجانة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.وبتفتيشه عثر بحوزته على (كمية لمخدر الفودو "وزنت 500 جرام"- وكمية من المادة الفعالة للحشيش الصناعى "وزنت 42 جراما"- و10 أمبولات مخدرة لعقار "أفيدرين"- و2 زجاجة لمخدر "كيتامين"- و2 زجاجة "أسيتون" يتم استخدامها فى تصنيع وإعداد المخدر- ومبلغ مالى- وهاتف محمول- وميزان حساس) بقصد التصنيع والاتجار.وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بحيازتها بقصد الاتجار والتصنيع، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.