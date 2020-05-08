نتنياهو يحذر من موجة جديدة لـ«كورونا» وإعادة فرض الإغلاق الشامل

حذر بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، من أن إسرائيل ستشهد موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا وارتفاع أعداد المصابين والوفيات.وأكد نتنياهو أنه يجب الاستعداد لفرض الإغلاق الشامل مرة أخرى بسبب كورونا، مشيرا إلى أن الموجة الثانية من انتشار كورونا ستكون أكثر شراسة، حسبما أذاعت القناة الـ12 في تليفزيون الاحتلال الإسرائيلي.وأعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى 16409 حالة، و245 حالة وفاة.وبدأ الاحتلال الإسرائيلي، المرحلة الرابعة في خطة عودة الحياة الطبيعية ورفع القيود التي فرضها في وقت سابق بسبب تفشي فيروس كورونا، رغم استمرار انتشاره.