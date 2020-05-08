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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تفوق باباجان وداود أوغلو.. استطلاع يكشف تآكل شعبية أردوغان

الجمعة 08/مايو/2020 - 02:51 م
أردوغان
أردوغان
هدير سند
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كشف استطلاع أجرته شركة «متروبول» لاستطلاعات الرأي مؤخرًا عن تراجع شعبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مقابل زيادة هائلة في شعبية رئيس الوزراء الأسبق ورئيس حزب «المستقبل» أحمد داود أوغلو، ووزير الاقتصاد الأسبق ورئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» الحالي علي باباجان، بعد انشقاقهما عن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم.

وأظهر الاستطلاع الذي أجري في 26 محافظة على ألف و288 شخصًا في الفترة من 16 - 21 أبريل للتعرف على شعبية أبرز ثلاثة سياسيين، أن شعبية أردوغان مستمرة في التراجع، حيث وصلت في شهر ابريل 53.1 % بعد أن كانت 57.2 % في شهر مارس، الذي شهد بداية التراجع مع ظهور أول حالة «كورونا» بالبلاد.

على الناحية الأخرى، زادت شعبية داود أوغلو وباباجان في شهر مارس،حيث كانت شعبية داود أوغلو 21.9 %، وشعبية باباجان 18.2 %، وفي ابريل ارتفعت شعبية داود أوغلو إلى 25.3 %، وباباجان إلى 24.5 %.

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