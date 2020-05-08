أبرز 5 رسائل لشيخ الأزهر فى رمضان (صور)

للعام الرابع على التوالي يواصل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تقديم برنامجه «الإمام الطيب»، في شهر رمضان المبارك، حيث يتناول البرنامج مجموعة من القيم والأخلاق التي يجب أن يتحلى بها كل شخص والتي من شأنها الارتقاء بالأمم والمجتمعات.ويسعى «الإمام الطيب» إلى التجديد في الفكر الديني والعلوم الإسلامية، وبيان سماحة وتعاليم الإسلام، وتفاعل فضيلته مع القضايا المعاصرة، وتحقيق الاستفادة من مختلف وسائل الاتصال الحديثة لتحقيق قدر أكبر من التواصل الفعال في جميع أنحاء العالم.ويتناول فضيلة الإمام الأكبر خلال حلقات «الإمام الطيب» عددًا من القضايا المستجدة على الساحة وخصوصًا وباء كورونا وما استجد معه من قضايا فقهية معاصرة، ورسائل لتصحيح المفاهيم المغلوطة ونشر القيم الدينية السمحة.وتستعرض «الدستور» أبرز 5 رسائل لشيخ الأزهر تناولتها السوشيال ميديا من الحلقات المذاعة لبرنامج «الإمام الطيب» حتى الآن.