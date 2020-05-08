على جمعة يروى قصة سيدنا موسى (فيديو)

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن سيدنا موسى كان يعلم أن آسيا زوجة فرعون ليست أمه، ولكن تبنته، مضيفا أن والدة سيدنا موسى الحقيقية عاشت معه في قصر فرعون، وكانت المربية الخاصة به، وكانت تدعى يوخاندا.وأشار علي جمعة، خلال برنامج "مصر أرض الأنبياء"، المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن موسى تربى على يد والدته، فنشأ مؤمنا، وتعلم ما جاء في بني إسرائيل.وأضاف مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن زوجة فرعون كانت من بني إسرائيل أيضا، معقبا: "الأم البديلة والأم الحقيقية لسيدنا موسى كانتا من بني إسرائيل".