«السلع التموينية»: استوردنا 5 ملايين و985 ألف طن قمح حتى أبريل

أعلن المحاسب نعماني نصر، مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية لهيئة السلع التموينية، أن إجمالي حجم الكميات المستوردة من القمح، بلغت حاليا ٥ ملايين و٩٨٥ ألف طن منذ منتصف شهر يوليو الماضي حتى شهر أبريل الماضي.وأضاف لـ"الدستور"، أن أسعار القمح عالميا تراجعت حاليا على خلفية انتشار فيروس كورونا ليصل سعرها قرابة ٣٨٠٠ جنيها و٣٩٠٠جنيه للطن.وقال إن الجهات الرقابية الثلاث، وتشمل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، والحجر الصحي التابعة لوزارة الصحة، والحجر الزراعي التابع لوزارة الزراعة، هي الجهات المسئولة عن فحص القمح قبل دخولها الموانئ البحرية للبلاد من ناحية مطابقتها المواصفات القياسية ودرجة الرطوبة وخلوها من إصابتها بفطريات الإرجوت بنسبة 05.%.