الأنبا أنجيلوس يترأس قداس عيد القديس مارمرقس

ترأس الأنبا أنجيلوس أسقف كنائس شبرا الشمالية، صباح اليوم الجمعة 8 مايو، قداس عيد القديس مار مرقس، بكنيسة القديس مارمرقس لحدائق شبرا، دون حضور شعب قبطي.وتحتفل حاليًا وعلى مدار 50 يومًا مُتصلة، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بفترة الخماسين المُقدسة، وهي فترة تمنع خلالها الكنيسة الصوم تمامًا، وتتميز بالنغمات المُفرحة والتي تستخدم في تلاوة الصلوات والنصوص الدينية، بالإضافة إلى سيطرة اللون الأبيض على المشاهد داخل الكنائس المُغلقة حاليًا، في إطار مؤازرة الدولة في حربها ضد انتشار فيروس كورونا.