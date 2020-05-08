مفتى الجمهورية: جنودنا تربوا على حب الوطن

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن التقوى تمثل انتصارًا على النفس وبناء حقيقيًا للإنسان، وهي الهدف من فريضة الصوم، مشيرًا إلى أن من حصل التقوى التي فرضها الله سبحانه وتعالي من فريضة الصوم فقد بنى نفسه، وأصبح عضوا نافعا، مهيئًا للعمل والبناء، كما بنى أسلافه السابقون.وأضاف شوقي علام، خلال برنامج "لقاء الجمعة"، المذاع على فضائية "dmc"، أن هناك معارك كثيرة كانت في شهر رمضان كحرب أكتوبر، ومعركة بدر، وانتصر فيها الإنسان بعاملين أساسيين، أحدهما العامل الروحي، والتوكل على الله، والعامل الآخر هو الأخذ بالأسباب وإعداد القوة للقاء الأعداء، لافتا إلى أن أغلب جنودنا خاضوا الحرب وهم صائمون، ولم يلتفتوا للفتوى بجواز الإفطار.وأكد مفتي الجمهورية، أن الجيش المصري خاض معارك شريفة، وخاضها بنبل، حيث إن جنودنا تربوا على حب الوطن، والسمو، والنبل، فالشعب هو الجيش، والجيش هو الشعب.