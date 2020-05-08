سري للغاية (12).. عملية "بلازما سكرين" .. قصة اغتيال محمد المبحوح بيد الموساد

"من يملك عضوية في حركة حماس كمن يملك تذكرة إلى جهنم، وماذا لوكان أحد القادة ؟ هذا يعني أن مكانه محجوز في قائمة الاغتيالات".

في 19 ينايرعام 2010، قبل الساعة 8.30 مساءاً، دخل "محمد المبحوح" بهو فندق البستان في دبي ومن بين العديد من الضيوف القادمين والمغادرين، عرفته كاميرا المراقبة على المدخل، كان لديه شعر أسود، وخط شعر ينحسر قليلاً، وشارب أسود سميك، على بعد خطوة أو اثنتين خلف المبحوح، كان هناك رجل يمسك هاتف خلوي، يتبعه حتى المصعد، قال الرجل في هاتفه: "قادم الآن"، ربما سمع المبحوح، ولكن لا يبدو أنه لاحظ، وكانت هذه هي اللحظة التي خطط لها الموساد طويلاً.

توقف المصعد في الطابق الثاني، خرج المبحوح ذاهباً إلى غرفته رقم 230، بقي الرجل ممسكاً بهاتفه، والمكالمة قيد التشغيل، قام المبحوح بسرعة بمسح إطار بابه، بحثًا عن أي خدوش أو أي إشارة لفتح الباب، لم يكن هناك شيء. دخل الغرفة وأغلق الباب خلفه، وكان في انتظاره مفاجأة!



الحساب القديم بين إسرائيل والمبحوح



قبل ست ساعات كان "المبحوح" قد وصل دبي، وألتقى بمصرفي كان يساعده في ترتيب المعاملات المالية الدولية المطلوبة لشراء معدات مراقبة لحماس في غزة، كما ألتقى بأحد القادة من قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، كانت رحلته لتنسيق تسليم شحنتين كبيرتين من الأسلحة إلى حماس، هذه كانت زيارته الخامسة في أقل من عام، استخدم في رحلته جواز سفر فلسطيني باسم مزيف.

كان "المبحوح"ضمن قائمة الاغتيالات الإسرائيلية منذ وقت طويل؛ فكان من كبار قادة حماس، وقبل 20 عامًا، اختطف وقتل جنديين إسرائيليين، ومؤخراً أصبح هو المسؤول عن توريد الأسلحة لحماس.

قرار الاغتيال لم يُتخذ إلا عام 2009، عندما تدهور الوضع على حدود قطاع غزة، وقتما شنت إسرائيل على حماس في ديسمبر 2008 الحملة العسكرية المعروفة باسم "الرصاص المصبوب"، كان هجوماً واسع النطاق، تمكنت فيه حماس من إطلاق عدد كبير من الذخائر من القطاع على إسرائيل، بفضل شبكة "المبحوح" لحيازة الأسلحة ونقلها، فضلاً عن المساعدة التي تلقتها من الحرس الثوري الإيراني، وهو ما سارع من تنفيذ عملية اغتياله.

كان المبحوح بطبيعته رجلاً شديد الحذر. كان يعلم أن الإسرائيليين يريدون قتله، وكان قد صرح لقناة الجزيرة في مقابلة في ربيع عام 2009: "عليك أن تكون يقظاً، وأنا يسمونني الثعلب لأنني أستطيع الشعور بما هو خلفي، حتى ما وراء ذلك الجدار، لدي حس أمني عالي، لكننا نعرف ما هو ثمن طريقنا، وليس لدينا مشكلة في ذلك، آمل أن أموت شهيداً ".



المبحوح

رغم المخاطر .. الموساد يرسم سيناريو الاغتيال



كانت الموافقة على خطة اغتيال محمود المبحوح صدرت في 15 يناير، خلال اجتماع تم ترتيبه على عجل في غرفة الاجتماعات الكبيرة بالقرب من مكتب مدير الموساد في حينه مئير داغان، وتم تسمية العملية باسم "بلازما سكرين".

لم تحظى عملية اغتيال المبحوح بموافقة الجميع داخل جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، فهناك من اعتقد أنه ليس مهماً بما يكفي لهذا الجهد وهذه المخاطر، حتى أن البعض أخبر "داغان" أنه لم يستوف الشروط الأساسية المطلوبة لـ "المعاملة السلبية"، وهو الأسم المقابل للـ "الاغتيال" في الموساد.

بعد مداولات، اتفق الجميع في الموساد على أن المبحوح يستحق الموت، ولكن يجب أن يتم التنفيذ في دولة لاتسبب متاعب كثيرة لإسرائيل لاحقاً، خاصة بعد سلسلة طويلة من الاغتيالات في الدول الأوروبية، بالنسبة للموساد، كانت دبي المكان الأنسب لقتل المبحوح، المناطق الأخرى التي قضى فيها بعض الوقت مثل طهران ودمشق والسودان والصين، كان ستسبب مشاكل وقت التنفيذ.

كان هناك اعتراض واحد، وهو أن قسم التوثيق سيجد صعوبة في إعداد جوازات سفر مزورة ذات مصداقية للفريق بأكمله، هذه كانت الرحلة الثالثة للفريق إلى دبي خلال ستة أشهر.

في أيام الموساد قبل داغان كان يمكن إلغاء العملية لهذا السبب، ولكن داغان قرر المخاطرة، ووافق إرسال الفريق بهذه الأوراق.

كان فريق "بلازما سكرين" قد تعقبوا المبحوح لأول مرة في دبي في عام 2009 ، ليس لقتله ولكن لدراسة تحركاته، وللتأكد من ثغرات هدفهم القادم، بعد أربعة أشهر، في نوفمبر، ذهب الطاقم مرة أخرى إلى دبي لكن هذه المرة للقضاء عليه، قاموا بتسمم مشروب تم إحضاره إلى غرفته في الفندق، لكنهم إما أخطأوا في الجرعة أو هو لم يشرب منه بما فيه الكفاية، فأغمي عليه فقط، وبعدها قطع زيارته، وعاد إلى دمشق ، حيث عزا الطبيب سبب الإغماء، إلى كريات الدم البيضاء، ولم يشك في حينه أنها كانت محاولة لاغتياله.

تسببت هذه المحاولة، بإحباط عميق داخل الموساد، وأقسموا داخل الغرف المغلقة أنه لن تكون هناك أخطاء هذه المرة، فلن يغادر "بلازما سكرين" دبي قبل أن يروا بأم أعينهم أن المبحوح قد مات.



27 عميل موساد .. لمحاصرة المبحوح



في صباح يوم 18 يناير، وصل أول ثلاثة أعضاء من فريق "بلازما سكرين" إلى دبي في الساعة 6.45 على مدار الـ 19 ساعة القادمة، وصل بقية الفريق - ما لا يقل عن 27 عضوًا - على متن رحلات من زيورخ وروما وباريس وفرانكفورت، وكان اثني عشر من جوازات سفرهم بريطانية وستة أيرلندية وأربعة فرنسية وأربعة أسترالية وألمانيا، كانت جميعها حقيقية، ولكن لم يكن أي منها يخص الشخص الذي يستخدمها، تم أخذ البعض من أصحابهم ، من سكان إسرائيل الذين يحملون جنسية مزدوجة، وسُرِق البعض، وكان البعض الآخر لأشخاص توفوا.

في الساعة 2.09 صباحًا في 19 يناير، هبط كلا من "جيل فوليارد" و "كيفين دافيرون"، بجوازات سفر فرنسية، وهم ضمن قادة العملية، وبعد ثلث ساعة، هبط قائد الفريق "بيتر إلفينجر" في المطار، خرج من خلال الباب، ثم انتظر ثلاث دقائق، ثم استدار وعاد إلى الداخل لعقد اجتماع محدد مسبقًا مع عضو آخر في الفريق جاء إلى المطار في وقت سابق بواسطة السيارة، وبحلول فترة ما بعد الظهيرة، كان الفريق بأكمله ينتظر وصول المبحوح.

وصل المبحوح الفندق الساعة 3.35 بعد الظهر، كان أفراد الطاقم الموجودون بالفعل في بهو الفندق، يرتدون ملابس التنس ويحملون المضارب، بعد أن حصل المبحوح على مفتاح غرفته ، دخل اثنان منهم إلى المصعد،عندما خرج في الطابق الثاني ، تعقبوه وعرفوا أنه يقيم في الغرفة رقم 230.

بمجرد أن علم العملاء رقم غرفة المبحوح، أجرى أحدهم مكالمتين هاتفيتين، كانت الأولى إلى الفندق لحجز غرفة. رقم 237، ثم اتصل بشركة طيران لحجز مقعد في رحلة إلى ميونيخ عبر قطر في وقت لاحق من ذلك المساء.

