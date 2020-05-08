حظك اليوم.. برج الحوت الجمعة 8 مايو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، اليوم الجمعة 8 مايو 2020، وفيما يخص برج الحوت، قالت:مهنيًا: ثقتك بالنفس قوية جدًا على الرغم من مرورك ببعض المزاجية أحيانًا، لكن إياك والتراخي والانحناء أمام المصاعب.عاطفيًا: كن من أصحاب الإرادة الصلبة أمام الشريك، وأظهر له قدرتك في التغلب على المصاعب.صحيًا: تبدو مرتاحًا نفسيًا وجسديًا بعد الرحلة التي قمت بها في أجواء الطبيعة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.