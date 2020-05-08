بدء تلقي طلبات تشغيل الفنادق

كشفت غرفة المنشآت الفندقية برئاسة ماجد فوزي، اليوم، عن بدء تلقي طلبات الفنادق الراغبة في العمل خلال الفترة المقبلة، وذلك وفقا للاشتراطات الصحية التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.وأكدت الغرفة، في الخطاب الذي تم تعميمه للفنادق اليوم، أنه في حالة الانتهاء من المرحلة الأولى من الفحص بنجاح وخلال ١٠ أيام من تاريخ تقديم الطلب يتم منح الفندق موافقة مبدئية للتشغيل مقابل مبلغ ٢٠٠ يورو شاملة تكلفة خدمات الشركة الدولية، مع تقديم تعهد كتابي من مدير الفندق بالالتزام بالضوابط العامة وما جاء بفحص الشركة المعتمدة والتعهد بألا تزيد نسب الإشغال على ٢٥%.وتابعت الغرفة أن الشركة الدولية ستجري تفتيشًا دوليًا على عينة عشوائية من الفنادق بمصاحبة قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، وكذا قسم مراقبة الجودة والتفتيش بوزارة السياحة والآثار للتأكد من التزام الفندق بالضوابط العامة التي وافق عليها مجلس الوزراء لكل منشأة.وشددت الغرفة على ضرورة تعاقد الفندق مع إحدى الشركات الثلاث: بريفريسك أو توف نورد أو كريستال، وهى شركات معتمدة دولية، وذلك للقيام ببرامج الفحص والتفتيش للتأكد من توافر تطبيق المنشأة المعايير الدولية للسلامة والصحية الغذائية والمهنية المعتمدة من مجلس الوزارء في طل جائحة كوفيد ١٩.ويتم منح الفندق شهادة معتمدة من الشركة الدولية التي قامت بالفحص والتفتيش وكذا وزارة السياحة وغرفة الفنادق، وتكون صالحة لمدة عام من تاريخ الموافقة المبدئية مقابل تكلفة خدمات ٣٥٠ يورو، ويتم إجراء تفتيش دوري ربع سنوي للتأكد من التزام المنشأة.