قناة كوجي تطلق مدارس الأحد للأطفال اليوم

تطلق قناة "كوجي" المختصة ببرامج الأطفال التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، إذاعة بث مباشر لمدارس الأحد، من مقر القناة تحت عنوان "مدارس الأحد حبيبتي"، كبديل لإلغاء مدارس الأحد والأنشطة الكنسية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.ويقدم حلقات مدارس الأحد بالبث المباشر، على قناة "كوجي" الدكتور سامح طلعت، طبيب الأطفال وخادم الطفولة بأسقفية الشباب، ويقدم درس مدارس الأحد اليوم الدكتور موريس جورجي الفيومي، أخصائي جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقرى، والمدرب المعتمد لمنظمة الأورومتوسطى لدعم الشباب والأطفال التابعة للاتحاد الأوروبي، والخادم المسئول عن لجنة الطفولة بأسقفية الشباب.وتحتفل حاليًا وعلى مدار 50 يومًا مُتصلة، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بفترة الخماسين المُقدسة، وهي فترة تمنع خلالها الكنيسة الصوم تمامًا، وتتميز بالنغمات المُفرحة والتي تستخدم في تلاوة الصلوات والنصوص الدينية، بالإضافة إلى سيطرة اللون الأبيض على المشاهد داخل الكنائس المُغلقة حاليًا، في إطار مؤازرة الدولة في حربها ضد انتشار فيروس كورونا.