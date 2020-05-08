«داعش» يستعيد نشاطه في شهر رمضان وينفذ 16 عملية بسوريا

يواصل تنظيم "داعش" نشاطه الكبير ضمن الأراضي السورية، مستهدفًا الجيش السوري والقوات الشعبية الداعمة للجيش وقوات سوريا الديمقراطية في منطقة شرق الفرات، ولم تجدِ حملات قسد والتحالف الأمنية نفعًا بالحد من النشاط الكبير للتنظيم.وقد رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تصاعد نشاط التنظيم وخلاياه منذ مطلع شهر رمضان الجاري، حيث نفذ التنظيم نحو 16 عملية تنوعت بين تفجير وهجوم واستهداف وكمين، بمعدل نحو عملية واحدة على الأقل بشكل يومي منذ بداية رمضان.ففي مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية، رصد المرصد السوري، منذ بداية شهر رمضان، نحو 11 عملية تنوعت بين تفجير وهجوم من قبل خلايا تنظيم "داعش"، تركزت غالبية العمليات ضمن مدن وبلدات الريف الشرقي لدير الزور، وتسببت بمقتل 5 عناصر في قوات سوريا الديمقراطية، بالإضافة لمقتل مسئول المحروقات ضمن شركة "سادكوب" التابعة لمجلس دير الزور المدني وشخص آخر كان رفقته، فضلًا عن سقوط جرحى في صفوف عناصر قسد والمدنيين.أما ضمن مناطق نفوذ الجيش السوري والقوات الشعبية الداعمة له، فقد رصد المرصد السوري، خلال الفترة ذاتها، 5 عمليات لتنظيم "داعش" تنوعت بين هجمات وتفجير عبوات وتصفية، أسفرت تلك العمليات التي تركزت في باديتي حمص ودير الزور عن مقتل 21 من الجيش والقوات الشعبية الموالية له.