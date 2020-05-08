الأنبا بولا يترأس القداس الإلهي بمطرانية طنطا دون شعب

ترأس الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها، صباح اليوم الجمعة، صلوات القداس من الأسبوع الثالث من الخماسين المقدسة، من كنيسة البابا كيرلس السادس بمبنى مطرانية طنطا، دون حضور شعب قبطي.وتحتفل حاليًا، وعلى مدار 50 يومًا مُتصلة، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بفترة الخماسين المُقدسة، وهي فترة تمنع خلالها الكنيسة الصوم تمامًا، وتتميز بالنغمات المُفرحة والتي تستخدم في تلاوة الصلوات والنصوص الدينية، بالإضافة إلى سيطرة اللون الأبيض على المشاهد داخل الكنائس المُغلقة حاليًا، في إطار مؤازرة الدولة في حربها ضد انتشار فيروس كورونا.