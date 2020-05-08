«عزل قها» يعلن سلبية عينات الفريق الطبى الثالث من الإصابة بكورونا

أعلن مستشفى قها المركزي للعزل الصحي بمحافظة القليوبية، عن ظهور نتائج عينات الفريق الطبي الثالث للمستشفى، والذي انتهت مهمة عمله اليوم، حيث كانت سلبية للجميع، وذلك على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".فيما ودع الطاقم الطبي للفريق الثالث، المستشفى، مقر عملهم، وتم إخلاء الطاقم الحالي بالمستشفى بعد أداء مهمتهم على مدار 14 يومًا متصلة، وتسلم مهام العمل منهم طاقم جديد اعتبارًا من اليوم ولمدة 14 يومًا.ووجه المستشفي رسالة تقدير لأبطال مكافحة العدوى في الفريق الطبي الثالث المغادر انتصار المزين ومروة عبدالغفار، جاء فيها: "شكرًا من الأعماق لكم ولن نوفيكم حقكم رغم عددكم القليل، ولكن تقع على عاتقكم مسئولية حماية الفريق الطبي والإشراف والمساعدة على تطبيق أساليب مكافحة العدوى في التطهير والتعقيم ولبس الواقيات وخلعها، بجهودكم وتعاونكم غيرتو مفاهيم مكافحة العدوى في المستشفيات من وظيفة للراحة والمحسوبية لعمل نوعي مهم لا يستغني عنه لا يعمل به إلا شخص مميز بفهمه وحكمته، وهو ما رأيناه فيكم، التعاون والاجتهاد والمجهود الخرافي وطول البال أصبحوا حائط الصد للفريق الطبي، تجدهم يشرفون ويساعدون الأطباء والتمريض والعمال في لبس بدل الوقاية حتى تجدهم يساعدونهم بحب وتواضع وخوف عليهم في لبس البوت".وأكد المستشفى، أن الأمل سيخرج من رحم المعاناة، هنا المفاهيم تغيرت وبزغت أقمار لتنير الطريق لجيل جديد أدرك قيمة العلم والعمل والتضحية.وقال المستشفي في بيانه: "سنقف كثيرًا أمام هذا الجيل الفريد من الأطباء، شباب لم يأثروا السلامة على مصلحة أوطانهم ولم يأبهوا بالمخاطر، يواصلون الليل بالنهار من أجل آلام المرضى وجراحهم ومؤمنين برسالتهم السامية ومدركين عظم المهمة وأنهم خط الدفاع الأول والأخير، يبيتون في المستشفيات لينعم المواطنين بالصحة ولينام الناس في بيوتهم، هم الأبطال فى زمن البذل والتضحية، شكرًا لكم، وبكم نحن أقوى".كان المستشفى قد وزع شهادات تقدير على أعضاء الفريق الطبي الثالث قبيل انتهاء فترة خدمته، ووجهت إدارة المستشفي الشكر لأعضاء الفريق الطبي على ما بذلوه من جهد طيلة الأيام الماضية ورعاية المرضى.وأشارت الدكتورة أسماء عربي، نائب مدير المستشفى، إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ارتفع إلى 141 شخصًا، لافتًا إلى أن الفريق الطبي أسرة واحدة، ويعاملون المرضى من هذا المنطق أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى، ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تسهم في رفع معدلات الشفاء.