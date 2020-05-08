رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 08 مايو 2020 الموافق 15 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«عزل قها» يعلن سلبية عينات الفريق الطبى الثالث من الإصابة بكورونا

الجمعة 08/مايو/2020 - 01:26 م
مستشفى قها
مستشفى قها
كتب صلاح حسنى
طباعة
أعلن مستشفى قها المركزي للعزل الصحي بمحافظة القليوبية، عن ظهور نتائج عينات الفريق الطبي الثالث للمستشفى، والذي انتهت مهمة عمله اليوم، حيث كانت سلبية للجميع، وذلك على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

فيما ودع الطاقم الطبي للفريق الثالث، المستشفى، مقر عملهم، وتم إخلاء الطاقم الحالي بالمستشفى بعد أداء مهمتهم على مدار 14 يومًا متصلة، وتسلم مهام العمل منهم طاقم جديد اعتبارًا من اليوم ولمدة 14 يومًا.

ووجه المستشفي رسالة تقدير لأبطال مكافحة العدوى في الفريق الطبي الثالث المغادر انتصار المزين ومروة عبدالغفار، جاء فيها: "شكرًا من الأعماق لكم ولن نوفيكم حقكم رغم عددكم القليل، ولكن تقع على عاتقكم مسئولية حماية الفريق الطبي والإشراف والمساعدة على تطبيق أساليب مكافحة العدوى في التطهير والتعقيم ولبس الواقيات وخلعها، بجهودكم وتعاونكم غيرتو مفاهيم مكافحة العدوى في المستشفيات من وظيفة للراحة والمحسوبية لعمل نوعي مهم لا يستغني عنه لا يعمل به إلا شخص مميز بفهمه وحكمته، وهو ما رأيناه فيكم، التعاون والاجتهاد والمجهود الخرافي وطول البال أصبحوا حائط الصد للفريق الطبي، تجدهم يشرفون ويساعدون الأطباء والتمريض والعمال في لبس بدل الوقاية حتى تجدهم يساعدونهم بحب وتواضع وخوف عليهم في لبس البوت".

وأكد المستشفى، أن الأمل سيخرج من رحم المعاناة، هنا المفاهيم تغيرت وبزغت أقمار لتنير الطريق لجيل جديد أدرك قيمة العلم والعمل والتضحية.

وقال المستشفي في بيانه: "سنقف كثيرًا أمام هذا الجيل الفريد من الأطباء، شباب لم يأثروا السلامة على مصلحة أوطانهم ولم يأبهوا بالمخاطر، يواصلون الليل بالنهار من أجل آلام المرضى وجراحهم ومؤمنين برسالتهم السامية ومدركين عظم المهمة وأنهم خط الدفاع الأول والأخير، يبيتون في المستشفيات لينعم المواطنين بالصحة ولينام الناس في بيوتهم، هم الأبطال فى زمن البذل والتضحية، شكرًا لكم، وبكم نحن أقوى".

كان المستشفى قد وزع شهادات تقدير على أعضاء الفريق الطبي الثالث قبيل انتهاء فترة خدمته، ووجهت إدارة المستشفي الشكر لأعضاء الفريق الطبي على ما بذلوه من جهد طيلة الأيام الماضية ورعاية المرضى.

وأشارت الدكتورة أسماء عربي، نائب مدير المستشفى، إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ارتفع إلى 141 شخصًا، لافتًا إلى أن الفريق الطبي أسرة واحدة، ويعاملون المرضى من هذا المنطق أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى، ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تسهم في رفع معدلات الشفاء.

موضوعات متعلقة

أبرز قرارات مجلس الوزراء الجديدة اليوم لمواجهة كورونا.. ومواعيد حظر التجوال

«الخارجية» توجه خطابًا إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة

«أمن القاهرة»: التشديد على الضباط والأفراد بارتداء الكمامة الطبية

البيت الأبيض يكشف حقيقة إصابة ترامب بكورونا

الصور

image description

صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص

image description

أجواء رمضان

image description

«سكسفون» بشوارع السيدة زينب.. صانع بهجة في رمضان

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروعات «حياة كريمة» في أبوتيج (صور)

image description

صور ميدان التحرير اليوم

الأكثر قراءة

7 حقائق للرد على شائعات فيروس «كورونا»

الآن.. التسجيل على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020 الترقيات لإنجاز صحيفة المعلم

«الوزراء»: بداية من يونيو سنتعايش مع كورونا

مسلسل الاختيار الحلقة 14.. مواجهة بين منسي ووالدة الإرهابي

إنفوجراف

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

image description

لتنمية موارد الدولة.. رسوم جديدة على قطاع الرياضة (انفوجراف)

image description

حُرق فى 2011.. ترميم محاكم الجلاء (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

سر الأمنية الأخيرة لـ فريد الأطرش في مرضه.. حققها جمال عبد الناصر

هكذا حاول خيري شلبي الانتحار بـ«اليود».. وأنقذته فيروز بطريقة غريبة

لعنة نصر محروس.. سر نجاة تامر حسنى وشيرين من مصير بهاء سلطان

نجم الساعة

حريق مدمر يلتهم مبنى مكونا من 10 أدوار بشبرا الخيمة (فيديو)

الصحة

8 دول توافق على عقار جديد لعلاج كورونا

شاي وشوكولاتة.. أطعمة ومشروبات تجنبك الخرف

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

منوعات

وفاة 9 من المحاربين البريطانيين بسبب كورونا

دراسة: نشر صور شخصية على «إنستجرام» يزيد اضطرابات الأكل

إلغاء مهرجان «نوتنج هيل كارنفال 2020» بسبب فيروس كورونا

بوابة إلكترونية روسية تعد تصنيفًًا لأفلام الحرب الروسية الرئيسية الخمس

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: أحيانا نكذب من شدة الصدق
د. رائد العزاوى
الحقيقة في لحظة الأزمة.. لماذا يكره البعض مصر؟
ماجد حبته
تفاءل.. تأمّل.. أو اكتئب
مدحت بشاى
"رمضان" من 70 سنة
المزيد

الثقافة

«سلِّ صيامك».. ننشر فصلًا من رواية «حياة على باب الثلاجة»

صندوق التنمية الثقافية يستأنف مبادرة «صنايعية مصر أونلاين»

مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة عن «علوم البيانات وفهم تفشي كورونا»

فؤاد زويريق: «بـ 100 وش» عمل كوميدي بعيد عن السطحية والابتذال