البابا تواضروس: القديس مارمرقس له مكانة كبيرة في تاريخ المسيحية

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة 8 مايو، بعيد استشهاد القديس مارمرقس الرسول.وقال البابا تواضروس الثاني، خلال كلمته بمناسبة عيد القديس مارمرقس، إن تذكار استشهاد هذا القديس له معزة خاصة في بلادنا، ومكانة كبيرة في تاريخ المسيحية وليس التاريخ المصري فقط.وأضاف أن مصر كانت قبل مجئ القديس مارمرقس محتله من قبل الإمبراطورية الرومانية التى كانت تحتل مساحات واسعة إفريقيا وآسيا وأوروبا وبقيت إمبراطورية قوية لمدة ٥٠٠ عاما.وتابع: كانت الإمبراطورية السابقة اليونانية لازالت تحتل العالم احتلال ثقافي، وكان العالم كله محتل من الرومان لكن يتكلم اللغة اليونانية، فمصر كانت تتكلم اللغة اليونانية مع لغات أخرى، اللغة اليونانية هى لغة العهد الجديد وكانت اللغة المشهورة في الإسكندرية باعتبارها (مدينة كزموبوليتان) مدينة عالمية شاملة من كل الجنسيات في هذا الزمن جاء القديس مارمرقس ليبشر بالمسيحية.