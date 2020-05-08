ضبط 24614 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالقاهرة

تمكنت إدارة مباحث التموين بالقاهرة من ضبط 24614 عبوة وقطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل شركة في الساحل، خلال حملة أمنية اليوم الجمعة.تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارا من مباحث التموين بالقاهرة بضبط مالك شركة لتجارة مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية "دون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة الساحل؛ لحيازته 24614 عبوة وقطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر.