شفاء 85 حالة مصابة بكورونا في الكويت

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الجمعة، شفاء 85 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 2446 حالة.وقال الشيخ باسل الصباح - في بيان صحفي - "إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ85 من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه سيتم نقل تلك الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.وكان وزير الصحة الكويتي، قد أعلن أمس الخميس، شفاء 162 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع اجمالي عدد حالات الشفاء حتى يوم أمس إلى 2381 حالة.