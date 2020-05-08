علي مسعود: الالتزام بإجراءات الوقاية يحمينا من أزمة اقتصادية (فيديو)

قال الدكتور علي مسعود، عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، إن حياة المواطن أهم شيء لدى الدولة، ولا تضع مقارنة بين حياة المواطن وعجلة الإنتاج والاقتصاد، بل توازن بينهم.وأشار علي مسعود، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن أزمة كورونا مشكلة طبية أكثر من كونها اقتصادية، ولذلك يتم محاصرة الفيروس من الناحية الوقائية بشكل أكبر.وأوضح عميد كلية السياسة والاقتصاد أن من أكثر القطاعات المتضررة بسبب فيروس كورونا هما الصناعة والنقل الجوي، لافتا إلى أن هذه ظروف العالمية، وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية سيحدث أزمات أكبر في الاقتصاد العالمي مما سيؤثر بالسلب على مصر.