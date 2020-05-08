نجوم احتفالية ليلة القدر عبر قناة الثقافة على «يوتيوب»

تستعد وزارة الثقافة المصرية لاحتفالية خاصة بمناسبة حلول ليلة القدر وذلك بحفل "اون لاين" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".ومن المقرر أن يبث الحفل يوم 19 مايو الجاري في تمام الساعة العاشرة مساء، ويحيي الحفل كل من نجوم الأوبرا المطربة مي فاروق، وريهام عبد الحكيم، وأيات فاروق، والمطرب وليد حيدر، ومحمد سلطان، وأمنية سمير بقيادة المايسترو صلاح غباشي.وتأتي احتفالية ليلة القدر الأون لاين ضمن المبادرة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الثقافة المصرية في نهاية شهر مارس الماضي شهر تحت شعار "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك" تدعيما لقرارات الحكومة بمكوث المواطنين في المنازل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19.