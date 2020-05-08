كشف لغز العثور على جثة ربة منزل بالعمرانية

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العمرانية إلى عدم وجود شبهة جنائية في وفاة ربة منزل، والعثور على جثتها داخل مسكنها.وتبين من خلال تحريات رجال المباحث ومصادرة الجثة، ومعاينة شقتها، أنها تقيم بمفردها، ولا توجد بها إصابات ظاهرة، كما تبين عدم وجود آثار بعثرة بمحتويات الشقة.تلقى قسم شرطة العمرانية بلاغا يفيد بالعثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة ربة منزل تقيم بمفردها، ولا توجد بها إصابات ظاهرة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.