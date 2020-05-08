«1.4 مليون مستفيد».. 744 مليون جنيه دعمًا للأسر الأولى بالرعاية

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم منح إعانات ومساعدات نقدية وعينية من خلال بنك ناصر الاجتماعي بقيمة 774.2 مليون جنيه لعدد 1.4 مليون مستفيد وذلك لدعم ومساعدة الفئات الأولى بالرعاية، حيث تم دعم الأسر الأكثر احتياجًا بمبلغ 60.5 مليون جنيه، وتم منح قروض حسنة لمحدودي الدخل دون عائد وبشروط ميسرة بمبلغ 261.3 مليون جنيه، كما تم تمويل مشروعات تمليك وسائل الإنتاج بمبلغ 1.5 مليون جنيه كما بلغت مصارف الزكاة بالبنك مبلغ 450.9 مليون جنيه.وأضافت القباج، خلال عقد أول اجتماع لها بعد توليها مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بحضور الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء قطاعات البنك، أول من أمس الخميس، أن مؤشرات ميزانية البنك عن الربع الثالث من العام المالي 2019-2020 حققت 20.7 مليار جنيه خلال الفترة بزيادة قدرها 2.8 مليار جنيه عن إجمالي ميزانية البنك في 30-6-2019 حيث حقق البنك الكثير من أهدافه الاستراتيجية من خلال تقديم الخدمات التمويلية الميسرة لضمان الحصول على الخدمات المالية بسهولة ومرونة للوصول إلى شريحة أكبر من المستفيدين.وصرحت القباج بأن البنك حقق إنجازات ملموسة خلال الفترة الحالية من خلال تحقيق التنمية الاجتماعية للمواطنين، وبصفة خاصة الفئات الأولى بالرعاية.وفى سياق متصل، قال الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك ناصر، إنه تمت الموافقة على زيادة رأس المال بمبلغ 500 مليون جنيه ليصبح إجمالي رأسمال البنك 3 مليارات جنيه مما يسمح له بالانطلاق في اتجاه تأدية رسالته الاجتماعية للكثير من الأفراد من خلال زيادة منح القروض الاجتماعية دون عائد وتقديم قروض إنتاجية للمرأة المعيلة وتنشيط عمل لجان الزكاة التابعة للبنك وتعظيم موارد البنك لخدمة هذه الأغراض بتوظيف جزء من أمواله لتقديم التمويلات للمواطنين بعائد بسيط وتشجيع الادخار وقبول الودائع الاستثمارية.وأكد فاروق، أن البنك حقق معدلات نمو إيجابية، حيث بلغ إجمالي المنصرف في النشاط المصرفي للبنك من التمويلات المختلفة التي يقدمها لعملائه إجمالي مبلغ 8.9 مليار جنيه تتضمن تمويلات استثمارية وتحسين الدخل لأصحاب المشروعات الصغيرة الجديدة لخلق فرص عمل جديدة للعاطلين من الشباب، وكذلك تمويلات تحسين مستوى المعيشة وتمويلات لتأثيث شقة الزوجية وتمويل عمليات شراء وسائل النقل المختلفة وتمويلات إسكان لفئة محدودي الدخل.وأضاف فاروق أنه تم أيضا خلال الاجتماع استعراض الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذها البنك لمواجهة انعكاسات انتشار فيروس كورونا وضمان استمرارية العمل والحماية من أي تداعيات محتملة، كما تم اعتماد دليل عمل نشاط المساعدات بالبنك لضمان حوكمة المساعدات واعتماد دليل عمل قطاع التركات الشاغرة والعقارات.