«التضامن» تعلن صرف 6.684 مليار جنيه من معاشات مايو

صرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بأنه تم الانتهاء من صرف 6.684 مليار جنيه من إجمالي قيمة معاشات شهر مايو المنصرفة من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ومكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية لما يزيد على ٥.٦٠٢ مليون قائم الصرف فى ختام الأسبوع الأول من شهر مايو.وأشار تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص بشأن متابعة صرف معاشات شهر مايو إلى انتظام عمليات صرف المعاشات؛ حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى مساء الخميس 7 مايو من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 534 ألف حالة بقيمة إجمالية تقارب 625 مليون جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصرف الآلي 2.707 مليون حالة صرف بقيمة إجمالية 3.211 مليار جنيه، بالإضافة 2.361 مليون حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 2.848 مليار جنيه، في حين تم تحويل 4.50 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.68 مليون قائم بالصرف.وكانت وزارة التضامن الاجتماعى قد أعلنت فى إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم عن اتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الآلية "ATM" اعتبارًا من صباح يوم الجمعة الموافق الأول من مايو، أما فيما يخص منافذ الصرف التابعة للهيئة ومكاتب البريد فقد تم وضع آلية لتقسيم الصرف لأصحاب المعاشات على أيام متفرقة من الشهر على النحو التالي:- أصحاب المعاشات الذين يتقاضون أقل من 3000 جنيه يستمر الصرف لهم حتى يوم غد السبت 9 مايو.على أن يتم الصرف لمن يزيد معاشهم على 3000 جنيه ومن تخلف عن الصرف خلال الأيام السابقة يقومون بصرف معاشاتهم اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 10 مايو.