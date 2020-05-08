وزير الزراعة يتلقى تقريرًا عن حجم الأعمال بمشروع «سيل»

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من المهندس مصطفى الصياد نائبه للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، المشرف العام على مشروع الإستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة "سيل"، أعده الدكتور هاني درويش المدير التنفيذي للمشروع، حول ما تم انجازه من المشروع الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد"، وتنفذه الوزارة، منذ عام 2015.وأكد "الصياد" أن المشروع يستهدف المساهمة في الحد من الفقر وزيادة الأمن الغذائي في الريف، ودعم صغار المزارعين وزيادة دخلهم وتحسين ربحيتهم وتنويع سبل معيشتهم، فضلًا عن تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للفئات المستهدفة بمناطق عمل المشروع، التي تشمل 30 قرية في محافظات أسوان، بني سويف، المنيا، كفرالشيخ.وقال إن المشروع نجح في علاج مشكلة تهالك التربة بمنطقة مطوبس، على مساحة 6185 فدان أرض زراعية، حيث تنحصر المساحة بين البحر المتوسط وبحيرة البرلس، مما جعلها تعاني من ارتفاع في منسوب الماء الأرضي وملوحة التربة وتهالك في فروع الري مما أدى إلى بوار الأرض وعدم نجاح الزراعة بها.وأضاف أنه تم تطهير المصارف وتدريب مجالس إدارة الجمعيات على إدارة الحفارات تشغيلها، فقد انخفض مستوى الماء الأرضي من 50 سم من سطح الأرض إلى أكثر من 130 سم، وأدى هذا إلى تحسين جودة التربة وتحسين الزراعات وزيادتها، كذلك تم علاج مشكلة تدهور المساقي، بإعادة تبطين مساحة 10500 متر أدت إلى تحسن كبير في توصيل مياه الري للنهايات وتقليل تسريب مياه الري للمصارف، مما أدى إلى زيادة المساحات المنزرعة كمًا ونوعًا.وفي نفس المنطقة نفذ المشروع عددًا من الخدمات التعليمية والاجتماعية والصحية، تمثلت في: ترميم وتجهيز وتشغيل حضانة بقرية السيد البدوي، وفتح عدد 6 فصول محو أمية لتعليم الكبار، وإشهار عدد 1 جمعية، وتنمية مجتمع وعدد 1 جمعية تنمية مجتمع نسائية، واستخراج 75 بطاقة رقم قومي للسيدات، فضلًا عن فتح وتجهيز مشغل نسائي، كما تم تشغيل عيادتين صحيتين بقرى إبراهيم الدسوقي والسيد البدوي، تنفيذ 15 قافلة طبية، كذلك تم تنفيذ عدد من الدورات التدريبية المختلفة في كل المجالات الاجتماعية والصحية، الإنتاج الحيواني، النباتي، وإعادة تدوير المخلفات.ونفذ المشروع 5 مدارس حقلية للمزارعين، للتعريف بالطرق الحديثة للزراعة، تنفيذ وحدتي هيدروبونيك للتغلب على مشاكل التربة، كذلك تم تركيب وحدة أرصاد جوية لمتابعة التغيرات المناخية اليومية، ويتم إرسال رسائل إرشادية للمزارعين بالتغييرات المناخية اليومية، إضافة إلى تنفيذ 6 وحدات بيوجاز للتغلب على مشكلة الطاقة وتوفير سماد عضوي خالٍ من الحشائش، فضلًا عن تنفيذ أكثر من 25 حملة بيطرية ويوم رش وقائي، وتنفيذ 6 مزارع منزلية للسيدات، حيث يتم إنتاج الطماطم والباذنجان وغيره من المحاصيل التي يتم استخدامها يوميًا، كذلك تنفيذ وحدتي كمبوست لعمل سماد عضوي والاستفادة من المخلفات الزراعية دون حرقها.وشملت مناطق عمل المشروع أيضًا منطقتي وادي الصعايدة ووادي النقرة بمحافظة أسوان تتكونا من 12 قرية بها عدد 7403 أسرة (خريجين ومنتفعين) بإجمالي مساحة 41158 فدانا، كانتا تعانيان من مشكلة عدم توافر مياه شرب نظيفة، أيضًا مياه ري للزراعات في 40% من المساحة.