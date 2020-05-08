16409 إصابات و245 وفاة.. كورونا يتوغل في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى 16409 حالات، و245 حالة وفاة، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وبدأ الاحتلال الإسرائيلي المرحلة الرابعة في خطة عودة الحياة الطبيعية ورفع القيود التي فرضها في وقت سابق بسبب تفشي فيروس كورونا، رغم استمرار انتشاره.من جانبه، طلب نفتالي بينيت، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، من بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، تولي منصب وزير الصحة، بجانب ملف تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".وكان يعقوب ليتسمان، وزير صحة الاحتلال السابق، قد أبلغ نتنياهو بتركه الوزارة، وطالبه بتولي منصب وزير الإسكان والبناء، بعد فشله في مواجهة كورونا.ومن المقرر أن تؤدي حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة اليمين الدستورية، الأربعاء المقبل، بعد الاتفاق رسميًا بين نتنياهو، وبيني جانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض".