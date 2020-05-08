ارتفاع الإصابات بكورونا في لبنان لـ796

ارتفع عدد الإصابات بفيروس"كورونا" المستجد في لبنان، اليوم الجمعة، إلى 796 إصابة، بعد تسجيل 12 إصابة جديدة عن يوم أمس، وارتفع عدد الوفيات إلى 26.وأعلنت وزارة الصحة العامة، في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا"، أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس "كورونا " المستجد، بينها 6 إصابات للوافدين اللبنانيين، ما يرفع عدد الإصابات إلى 796 إصابة منذ 21 فبراير الماضي.وأضافت الوزارة أن عدد الوفيات ارتفع إلى 26 منذ 21 فيراير الماضي، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة.وبلغ عدد الحالات الحرجة 42 حالة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس "كورونا"، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 223، وكان مجلس الوزراء قد أعلن في جلسة طارئة، انعقدت في 15 مارس الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 24 مايو الحالي.