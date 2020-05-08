البابا تواضروس يترأس قداس عيد مار مرقس

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم، قداس الجمعة من الأسبوع الثالث من الخمسين المقدسة، الذي يوافق عيد القديس مار مرقس الرسول كاروز الديار المصرية، وذلك بحضور رفات القديس التي قام قداسته بتطييبها ضمن صلوات عشية العيد أمس.شارك في الصلوات خمسة من الآباء الكهنة فقط، وهم كهنة الكنيسة المرقسية بالإسكندرية التي يوجد بها الرفات، إلى جانب عدد قليل من المكرسات.وقد روعيت أثناء القداس كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.