بوتين: موسكو وواشنطن تقفان في مواجهة التحديات العالمية

قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن روسيا والولايات المتحدة، تقفان في طليعة مواجهة التحديات العالمية، ويمكنهما عمل الكثير من خلال التعاون مع بعضهما البعض لضمان الأمن الدولي.وذكر المكتب الصحفي للكرملين- أن بوتين أشار في رسالة تهنئة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة يوم النصر، إلى أن العقود التي مرت بعد الحرب العالمية الثانية جلبت تهديدات جديدة من الإرهاب والصراعات الإقليمية إلى الكوارث الطبيعية واسعة النطاق والكوارث التكنولوجية والأوبئة.وقال بوتين: "تقف روسيا والولايات المتحدة اليوم في طليعة مواجهة التحديات العالمية، ومع السير وفقًا لتقاليد التعاون التي أرستها سنوات الحرب، والعمل بروح اللقاء عند نهر إلبا، يمكن لدولتينا أن تفعلا الكثير لضمان الأمن والاستقرار الدوليين".وأضاف الرئيس الروسي في رسالته إلى ترامب، أن روسيا تحتفظ بذكرى الامتنان والشكر لمساهمة الحلفاء في التحالف المناهض لهتلر في النصر المشترك.وكان بوتين قد بعث برسائل تهنئة إلى عدد من الدول التي كانت في السابق في قوام الاتحاد السوفيتي، بمناسبة الذكرى السنوية الـ75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، حيث أرسل تهنئة إلى قادة ومواطني أذربيجان، وأرمينيا، وبيلاروس، وكازاخستان، وقرغيزستان، ومولدوفا، وطاجيكستان، وتركمانستان، وأوزبكستان، وأبخازيا، وأوسيتيا الجنوبية، وكذلك إلى شعبي جورجيا وأوكرانيا.وأشار بوتين في رسائله، إلى أن الحفاظ على ذكرى أولئك الذين "دافعوا عن حرية أراضيهم على حساب عدد لا يحصى من التضحيات والحرمان" هو واجب مقدس للأجيال الحالية، داعيًا إلى الاهتمام ورعاية قدامى المحاربين الذين قاتلوا في الحرب الوطنية العظمى.