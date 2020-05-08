وزير التعليم يعلق على عدم التزام المدارس بإرشادات تسليم الأبحاث

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على شكاوى أولياء الأمور بعدم التزام إدارات المدرسية بتعليمات الوزارة، فيما يخص استلام المشروعات البحثية، قائلا: "ليتنا نعطي المدارس فرصة وكذلك الإدارات، لأن هذه الإرشادات وصلت لهم اليوم".وأكد وزير التعليم، في تصريحات صحفية له عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، أن المدارس والإدارات سوف يعملون بهذه الارشادات وهم يجتهدون للمصلحة، مضيفا: "ولكن إن شاء الله تسير الأمور كما هو معلن بالإرشادات المعلنة".كان قد أعلن الدكتور طارق شوقي، أمس، عن عدة إرشادات لمختلف الإدارات المدرسية بشأن تسليم الأبحاث الورقية لطلاب صفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي حتى الشهادة الإعدادية، المقرر لها أن تبدأ غدًا السبت.