اختبار قدرات لـ«الثانوية» يثير جدلا.. «التعليم» ترفض والطلاب يؤيدون

أثر فيروس كورونا المتسجد، الذي ظهر في مصر، فبراير الماضى، على قطاع التعليم، وبسبب تواتر الأحداث سريعًا، قررت وزارة التربية والتعليم تعليق الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة؛ لمنع تجمعات الطلاب وتقويض الجائحة، وارجأت امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية لحين البت فيها، واستبدلا امتحانات سنوات النقل بأبحاث علمية.ويدور الحديث حاليًا حول تأجيل امتحانات الثانوية العامة، أو استبدالها بامتحان قدرات لدخول الكليات مثلما كان يحدث قديمًا، وهو ماتطرق له نواب البرلمان خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالمجلس،أمس.وجاء رد وزير التعليم حول مطالبات البعض بإلغاء امتحانات الثانوية العامة أو تأجيلها أو استبدالها باختبار قدرات،: «هذا سيكون له عواقب وخيمة، أما الحديث عن استبدال الامتحانات باختبارات قدرات فهو كلام هزلي »، فماذا قال الطلاب وأولياء أمورهم عن هذا الأمر؟.أميرة راشد، طالبة بالثانوية العامة، قالت: "مفيش حل غير امتحانات القدرات، أي تجمعات في الوقت الحالي ستكون مخاطرة بأرواحنا خصوصًا أن الحالات تزيد كل يوم، وامتحان القدرات لدخول الكليات كان متبع قديما يعني".وأضافت: "انا خايفة بجد نفسي أفرح أهلي وأجيب مجموع في الثانوية العامة، وفي نفس الوقت مش عايزة أبكيهم عليا وأنزل امتحانات وأتعدي وأموت، عشان كدة بنطالب بامتحان قدرات، مفيش حل غير كدة ".وأوضحت: "امتحان القدرات مش سهل كان بيتعمل زمان لأنه بيكون تراكمي على التلات سنين ثانوي، يعني إحنا مش بنختاره لأنه سهل بالعكس ده أصعب من الامتحان العادي لكن مفيش حلول تانية عشان نحافظ على أرواحنا اللي تهم أهالينا".ميرفت علي، إحدى أولياء الأمور، قالت: "عايزين أي حل غير الامتحان بفكرته العادية لأن ده تجمعات ومش هنخاطر بأولادنا، لو الوزارة مش نافع معاها امتحان القدرات تدور على حل تاني يمنع تجمعات الطلاب في الامتحان".وأضافت: "فيه مقترح إن الطلاب يمتحنوا امتحان واحد فيه كل المواد أو أغلبها، عشان ينزلوا مرة واحدة بس مش طول الشهر وكدة نكون قللنا فكرة نزولهم أو إجراء امتحان قدرات وده بيقس اللي انت ذاكرته تراكمي، من أول أولى ثانوي، وبيجيب أسئلة عامة من برا المنهج".أوضحت: "يعني لو أنت داخل كليه طب وهتمتحن احياء ممكن يجيب لك سؤال من أولى ثانوي في جزء الوراثة، والامتحان البديل هيجيب لك أسئلة بمواصفات امتحان ثالثه ثانوي، وفي منهجك اللي كليتك اللي مختارها وهو ده القدرات".عبدالرحمن سعيد، أحد أولياء الأمور، قال: "إحنا مش بنطالب بتأجيل الامتحان لأنه مش في صالحنا ولا صالح أولادنا، لأنه ممكن يرجع المناهج الملغية، ده غير أن فية كليات وفيه تنسيق مش متأجل احتمال منلحقش نقدم، وفكرة تأجيل السنة دي مستحيلة وإهدار لحقوق الطلاب".وتابع: " نطالب بامتحان قدرات، وده النظام اللي الوزارة هتعمله السنة الجاية، وكان متبع زمان، وبسببه الطلاب كانوا بيدخلوا الكلية اللي يختاروها واللي هما متميزين، ومش هيكون في الموضوع وساطة".أوضح: "فيه اختيارات أمام وزارة التربية والتعليم بدل إجراء الامتحان بصورته التقليدية، وتحدث كارثة خصوصًا أن أعداد المصابين بالفيروس تزداد كل يوم، والحلول كتيره وهناك أنظمة متبعة في كل دول العالم بسبب الجائحة".