«غير محصنين».. أطباء: كورونا قد يتطور داخل الجسم

أثار إصابة مواطنة يابانية تعمل مرشدة سياحية بفيروس كورونا مجددًا، بعد تماثلها للشفاء وخروجها من مستشفى العزل حول الفيروس واحتمالية الإصابة به مرة أخرى، الأمر الذي جعل السلطات اليابانية تشير إلى أن المرشدة السياحية، كانت تعاني من ألم الحلق والصدر، خلال ثلاثة أسابيع من خروجها من المستشفى، وقد أظهرت نتائج الاختبارات إيجابية إصابتها بالفيروس مرة أخرى.فيما تناولت الصحف العالمية أخبارًا تفيد بعودة إصابة أشخاص بفيروس كورونا مرة أخرى، مع خضوعهم للعلاج في مستشفيات الحجر الصحي بعدما خرجوا منها بالفعل، وذلك في دول مثل الصين، والهند، وكوريا الجنوبية.ومع انتشار التساؤلات حول حقيقة عودة الإصابة بفيروس كورونا ثانيةً بعد الشفاء منه والخروج من مستشفيات الحجر، عرضت "الدستور" هذه التساؤلات أمام الأطباء لمعرفة السبب وراء ذلك في سطور التقرير التالي.بداية قال الدكتور محمد حسن، أستاذ الباطنة بمستشفى الحميات، أنه من الصعب أن يُصاب الشخص بفيروس كورونا مرة أخرى بعد الشفاء منه وتلقي العلاج المخصص في مستشفيات العزل؛ مرجعًا أسبابه أنه علميًا عندما يُصاب الشخص بأي نوع من أنواع الفيروسات ومنها فيروس كورونا "كوفيد- 19"، فإن الجهاز المناعي لجسم الإنسان يتعرف على المرض ويبدأ في مواجهته للتخلص من الفيروس الذي يهاجم خلايا وأجهزة الجسم.ويضيف أستاذ الحميات، أن جسم الإنسان أو الشخص الذي أُصيب بالفيروس يبدأ جهاز المناعة في تكوين ما يعرف بالأجسام المضادة، والتي بدورها تبدأ في عملية الحماية من تطور المرض وعودته مرة أخرى للجسم، مشيرًا إلى أن هذا ما يحدث مع الفيروسات بشكل عام وليس فيروس كورونا فقط.أما الدكتور حسام حسن، وهو طبيب بإحدى مستشفيات العزل، يقول أنه حتى الآن لم نشهد حالات أُصيبت بفيروس كورونا مرة أخرى أو رد عليها المرض بأعراض جديدة؛ لأن الحالات المصابة في مستشفيات العزل تأخذ وقتًا كافيًا لتلقي بروتوكول العلاج الذي يتم تحديثه باستمرار من قبل لجان علمية متخصص بوزارة الصحة.وتابع " حسن" أن الحالات التي ظهرت في دولتي الصين واليابان بإصابتهم مجددًا ودخولهم مستشفيات العزل، من المرجح أن يكونوا لم يأخذوا وقتًا كافيًا في الشفاء من الفيروس أو كان هناك نسبة من الخطأ في نتيجة الفحص الخاصة بالكشف عن الفيروس، مشيرًا إلى أنه لا يزال فيروس كورونا المستجد وعلاجه غامضًا ويعكف العالم أجمع على اكتشافه.ومن جانبه أكد محمود ماهر، طبيب بواحد من مستشفيات العزل، أنه علميًا يمكن للفيروسات أن تتحور داخل جسم الإنسان، وهذا يرجع إلى طبيعة تطور المرض وتحوره داخل خلايا وأجهزة الجسم، ولكن حتى الآن لم يحدث هذا؛ لأن الأجسام المضادة المسئولة عن محاربة الفيروسات والأمراض قد تحمي الشخص المعافى من الإصابة مجددًا بالفيروس لقرابة بضعة أسابيع.وذكر أن أهم عوامل تجنب الإصابة من فيروس كورونا هي المناعة القوية للجسم، والتي يمكن التعزيز منها بالتوازن الغذائي الجيد والبعد عن التدخين تمامًا، مؤكدًا أن المناعة تلعب دورًا هامًا في سرعة الامتثال للشفاء من الفيروس حال الإصابة به.من ناحيتها،أوضحت منظمة الصحة العالمية، أن الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء من مرض "كوفيد- 19" قد لا يكون لديهم الأجسام المضادة، التي بدورها تقوم بمحاربة المرض في حال الإصابة به مرة أخرى.فيما كشف المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، أنه لا يزال الأمر غامضًا بشأن الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" مرة أخرى والتعافي منه.و بحسب ما نشرته صحيفة الجارديان الأمريكية، فقد قال البروفيسور مارك هانز، خبير علم الفيروسات بجامعة ليدز، أنه من غير المرجح، عودة الإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى لنفس الشخص؛ وذلك استنادًا لأسس علمية، تؤكد على أن الفيروسات التاجية تبقى في الحيوانات ومنها الخفافيش.وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت أن هناك 70 لقاحًا مضادًا لفيروس كورونا قيد التطوير على مستوى العالم، مع ثلاثة مرشحين يتم اختبارهم بالفعل في التجارب البشرية، إذ يتسابق صانعو الأدوية لإيجاد علاج للوباء المستجد.