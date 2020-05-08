رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 08 مايو 2020 الموافق 15 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مراكز المنيا تواصل حملات إزالة التعديات وأعمال الرش

الجمعة 08/مايو/2020 - 11:48 ص
إزالة التعديات
إزالة التعديات
المنيا ـ على حسين
طباعة
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الحملات التي تنفذها الوحدات المحلية، تنفيذا للقرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ضمن خطة الدولة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وجه المحافظ، الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بمراكز المحافظة، بضرورة تكثيف حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف للقانون، وتنفيذ أعمال النظافة، والرش والتطهير للمنشآت والقطاعات الخدمية، واجراء عمليات الصيانة لأعمدة الإنارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، مؤكدا على ضرورة استغلال فترة حظر تنقل المواطنين لإنجاز تلك الأعمال، مع رفع كفاءة النظافة بمختلف أنحاء المحافظة ورفع المخلفات المتراكمة، وتوفير بيئة نظيفة صحية للمواطنين.

من جانبها نفذت الوحدة المحلية لمركز المنيا حملة إزالات تعديات بعدد من قرى المركز، وأوقفت أعمال بناء بالطابق السادس علوي لإحدى العقارات المخالفة بشارع عدنان المالكي بمدينة المنيا، وتم التحفظ علي المعدات والمواد المستخدمة في البناء، وقطع وإزالة الأشاير الحديد للدور المخالف، لمنع الشروع في المخالفة مرة أخرى، بالإضافة إلى استمرار حملات النظافة والتطهير بالشوارع والميادين وقرى المركز.

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة للكشافات، وتنفيذ حملة نظافة كبري بعدد من القرى تم من خلالها رفع المخلفات الصلبة من نقاط التجميع باستخدام معدات الوحدة المحلية، بالإضافة إلى فض سوق الحسايبة بقرية كفر خزام، وتم المرور على منافذ صرف المعاشات للتأكد من التنظيم وعدم وجود أي تجمعات.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز سمالوط حملة إزالات مكبرة أسفرت عن إزالة 6 حالات تعد بالبناء على أراضي زراعية بقرية السوبي دير سمالوط على مساحة 14 قيراطا و5 أسهم.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز بني مزار من إيقاف أعمال بناء بالمخالفة للقانون ١١٩ لسنه ٢٠٠٨ بشارع الحرية وتم التحفظ على مواد البناء، وإزالة حالة تعدي على أرض زراعية بمساحة قيراط بقرية أبطوجة، وكذلك إزالة ٩ حالات تعد بقرية صندفا منهم ٦ حالات أملاك دول بمساحة ٩٥متر مربع، و٣ حالات بناء على أرض زراعية بمساحة قيراط و١٩ سهما.

وفي مركز العدوة واصلت الوحدة المحلية أعمال النظافة والرش والتطهير بشوارع المركز وعدد من القرى، وتم المرور على منافذ صرف المعاشات للتأكد من التنظيم وعدم وجود أي تجمعات.
مراكز المنيا تواصل حملات إزالة التعديات وأعمال الرش
مراكز المنيا تواصل حملات إزالة التعديات وأعمال الرش
مراكز المنيا تواصل حملات إزالة التعديات وأعمال الرش
مراكز المنيا تواصل حملات إزالة التعديات وأعمال الرش
مراكز المنيا تواصل حملات إزالة التعديات وأعمال الرش
مراكز المنيا تواصل حملات إزالة التعديات وأعمال الرش
مراكز المنيا تواصل حملات إزالة التعديات وأعمال الرش
مراكز المنيا تواصل حملات إزالة التعديات وأعمال الرش

موضوعات متعلقة

مدبولي: أرقام إصابات كورونا ما زالت في نطاق قدرتنا

«أمن القاهرة»: التشديد على الضباط والأفراد بارتداء الكمامة الطبية

السودان يمدد حظر التجول لـ3 أسابيع إضافية

الصحة: 13 وفاة و393 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص

image description

أجواء رمضان

image description

«سكسفون» بشوارع السيدة زينب.. صانع بهجة في رمضان

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروعات «حياة كريمة» في أبوتيج (صور)

image description

صور ميدان التحرير اليوم

الأكثر قراءة

الآن.. التسجيل على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020 الترقيات لإنجاز صحيفة المعلم

«الوزراء»: بداية من يونيو سنتعايش مع كورونا

مسلسل الاختيار الحلقة 14.. مواجهة بين منسي ووالدة الإرهابي

أبرز قرارات مجلس الوزراء الجديدة اليوم لمواجهة كورونا.. ومواعيد حظر التجوال

إنفوجراف

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

image description

لتنمية موارد الدولة.. رسوم جديدة على قطاع الرياضة (انفوجراف)

image description

حُرق فى 2011.. ترميم محاكم الجلاء (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

سر الأمنية الأخيرة لـ فريد الأطرش في مرضه.. حققها جمال عبد الناصر

هكذا حاول خيري شلبي الانتحار بـ«اليود».. وأنقذته فيروز بطريقة غريبة

لعنة نصر محروس.. سر نجاة تامر حسنى وشيرين من مصير بهاء سلطان

نجم الساعة

حريق مدمر يلتهم مبنى مكونا من 10 أدوار بشبرا الخيمة (فيديو)

الصحة

8 دول توافق على عقار جديد لعلاج كورونا

شاي وشوكولاتة.. أطعمة ومشروبات تجنبك الخرف

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

منوعات

وفاة 9 من المحاربين البريطانيين بسبب كورونا

دراسة: نشر صور شخصية على «إنستجرام» يزيد اضطرابات الأكل

إلغاء مهرجان «نوتنج هيل كارنفال 2020» بسبب فيروس كورونا

بوابة إلكترونية روسية تعد تصنيفًًا لأفلام الحرب الروسية الرئيسية الخمس

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: أحيانا نكذب من شدة الصدق
د. رائد العزاوى
الحقيقة في لحظة الأزمة.. لماذا يكره البعض مصر؟
ماجد حبته
تفاءل.. تأمّل.. أو اكتئب
مدحت بشاى
"رمضان" من 70 سنة
المزيد

الثقافة

مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة عن «علوم البيانات وفهم تفشي كورونا»

فؤاد زويريق: «بـ 100 وش» عمل كوميدي بعيد عن السطحية والابتذال

العربية للعلوم تصدر كتاب «الأوشحة الخمسة.. تحقيق المستحيل»

«التكية الثقافي» ينظم ورشة تعليم كتابة القصة القصيرة غدًا