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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الآثار: ترميم تماثيل الكباش الموجودة خلف الصرح الأول بمعبد الكرنك

الجمعة 08/مايو/2020 - 11:44 ص
تماثيل الكباش
تماثيل الكباش
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بدأ المجلس الأعلى للآثار أعمال مشروع ترميم مجموعة تماثيل الكباش الموجودة خلف الصرح الأول بمعبد "آمون رع" بالكرنك بمدينة الأقصر، وذلك بعد نقل 4 تماثيل منها إلى القاهرة لتزين ميدان التحرير.

وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار- في تصريح اليوم الجمع:  "إن هذه التماثيل تتكون من 29 تمثالا لكباش، تقع داخل المعبد خلف الصرح الأول، وقد كانت في حالة سيئة من الحفظ بسبب أعمال الترميم الخاطئة التي تمت عليها في أوائل السبعينيات عند إنشاء مشروع الصوت والضوء بمعابد الكرنك".

وأوضح أن تلك الكباش كان تم ترميمها ورفعها على طبقة من الرديم الحديث المغطى بمونة من الأسمنت والطوب الأحمر وقطع صغيرة من الأحجار، الأمر الذي أثر سلبا عليها وسمح بتسرب المياه الجوفية فيما بين الجزء السفلي لها والوصول إلى قاعدة الكبش، والتي أدت إلى تحويل بعض أجزاء منها إلى بودرة رملية.

ونوه بأن مشروع الترميم الحالي يقوم بوضع هذه التماثيل على مخدات أعلى قواعد حجرية متجاورة، كما سيتم عمل معالجة لأرضية هذه القواعد وحمايتها من المياه الجوفية وإعادتها إلى مكانها الأصلي.

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