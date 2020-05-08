بيلاروسيا تجري الانتخابات الرئاسية في أغسطس رغم كورونا

صادق البرلمان البيلاروسي، اليوم الجمعة، على تحديد التاسع من أغسطس المقبل موعدا للانتخابات الرئاسية في البلاد.وأعلن رئيس مجلس النواب البيلاروسي، فلاديمير أندريتشينكو، أن كثيرا من العمل الجاد والمسئول ينتظر المشرعين في سبيل تنظيم الانتخابات، كي تجرى بشكل شفاف وديمقراطي وبالتوافق التام مع الدستور.يُذكر أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو كان قد أعلن مؤخرا أنه لا داعي لتأجيل الانتخابات إلى موعد آخر على خلفية جائحة فيروس كورونا، قائلا: "إن الدستور يتطلب إجراء الانتخابات في موعد أقصاه 30 أغسطس".. وينوي لوكاشينكو، الذي يحكم البلاد منذ عام 1994، الترشح لولاية رئاسية سادسة في الانتخابات القادمة، فيما تجري المعارضة حاليا انتخابات داخلية لاختيار مرشح مشترك عنها.وكانت بيلاروسيا بين الدول القليلة التي امتنعت عن فرض إجراءات صارمة للحد من انتشار الفيروس التاجي، حيث أعرب لوكاشينكو مرارا عن شكوكه بشأن خطورة كورونا.