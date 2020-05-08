حصاد البرلمان الأسبوعي: الموافقة على إعلان الطوارىء

استهل مجلس النواب جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الواجب الذين سقطوا دفاعًا عن الوطن في العملية الإرهابية ببئر العبد.*وجه الدكتور علي عبد العال التهنئة للشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان؛ ووجه التحية للقوات المسلحة المصرية على ماتقوم به في حماية الوطن وسط تصفيق حاد من النواب في القاعة للجيش المصري.*إخطار المجلس بإحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 والخاص بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة للجنة الخطة والموازنة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.*وافق المجلس من حيث المبدأ وعلى مجموع المواد على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة بعد مراجعته من قبل قسم التشريع بمجلس الدولة، وأمام مطالبات عدد من النواب بضرورة زيادة معاشات الشرطة والنظر إليها عقب الدكتور على عبد العال، مؤكدًا أن هذه القضية ستتم مناقشتها مع وزير المالية للتوصل إلى حل بشأنها.*ألقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بيانًا أمام الجلسة العامة للمجلس بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.. وأكد أن الحكومة تجدد التزامها بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذى يضمنن تحقيق التوازن ما بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي، وطالب في نهاية بيانه بالموافقة على إعلان حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون.*أحال رئيس مجلس النواب بيان رئيس مجلس الوزراء بشأن قرار رئيس الجمهورية حول إعلان حالة الطوارئ بالبلاد لمدة ثلاثة أشهر إلى اللجنة العامة للمجلس لمناقشته وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس فى جلسة لاحقة.*وخلال الجلسة العامة طالب عبدالعال وزير التخطيط هالة السعيد بتطبيق الإدارة الإلكترونية والتخلص من الروتين الإداري.. ومن جانبها أكدت السعيد أن الدولة تستهدف الانتهاء من ترفيق وإنشاء ١٥ مجمعا صناعيا خلال العام المالي الجديد ٢٠٢٠٢٠٢١ في إطار الاهتمام بتطوير القطاع الصناعي ودعم القطاع الخاص.*طالب الدكتور عبد العال من النواب الحفاظ على التباعد الاجتماعى خلال الجلسة ومراعاة المسافات الآمنة صحيا، ووجههم بالجلوس فى الشرفة العلوية للقاعة الرئيسية نظرًا لكثرة عدد أعضاء الحكومة المشاركين في الجلسة لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.*وجه الدكتور عبد العال الشكر للجنة الخطة والموازنة على دورها في إعداد التقرير الخاص بالحساب الختامي لموازنة الدولة لعامي 20182019، وكذلك استمرار انعقادها لمناقشة مشروع الموازنة العامة الجديد لعامي 20202021 قائلًا " إن اللجنة وأعضائها يعملون في ظروف صعبة ينتشر فيها وباء كورونا... ولهم كل التقدير.*حدد الدكتور عبدالعال الإجراءات التي سيتم اتباعها خلال المناقشات للتقرير، وهي أنه يتعين تقديم رئيس لجنة الخطة والموازنة عرضا موجزا لتقرير اللجنة والملحق الإضافي للتقرير، يعقبه إبداء ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات رأيه فيما تضمنه التقرير البرلماني، ثم نستمع إلى وزير المالية، وبعدها نبدأ مناقشة الحسابات الختامية.*وافق المجلس على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2018 2019.*دعا الدكتور عبد العال الحكومة إلى مراعاة التوصيات التي انتهى إليها تقرير لجنة الخطة وتوصيات الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرًا إلى أن توصيات المجلس عن الموازنة السابقة ترتب عليها إحالة بعض المخالفات إلى النيابة الإدارية.ومن جانبه؛ أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن وزارة المالية نجحت في تحقيق أفضل المستهدفات في الموازنة.*كما وافق المجلس على:- مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 2019.- مشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2018 2019. (وعددها 49 مشروعا).- مشروع قانون بربط الحساب الختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2018 2019.- مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام – مصلحة الخبراء – مصلحة الطب الشرعي – مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2018 2019.